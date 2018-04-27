Опрокинутый грузовик заблокировал движение на МКАД

На внутренней стороне 60-го километра МКАД после столкновения с барьерным ограждением опрокинулся КамАЗ, пишет "Газета.ru". "Из кузова машины на две полосы проезжей части рассыпался песок. Движение транспорта ограничено тремя полосами дороги", – рассказал представитель управления ГИБДД России по региону.
В результате ДТП никто не пострадал. По словам очевидцев, на месте происшествия образовывается пробка.
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