Пес на грузовике въехал в магазин
Находившееся в салоне припаркованного грузовика животное случайно наступило на педаль газа. Затем автомобиль начал движение и протаранил магазин, сообщает Daily Mail. При этом сам пес в результате аварии никаких травм не получил, отделавшись легким испугом от первых уроков вождения. Не пострадали и сотрудники маркета.
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