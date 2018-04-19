Под Москвой легковушка опрокинула ассенизаторскую машину

Недалеко от станции Золотово Воскресенского района Московской области произошло столкновение легкового автомобиля LADA Largus и грузовика ГАЗ, оборудованного под перевозку нечистот, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". По словам водителя ассенизаторской машины, владелец легковушки не убедился в безопасности маневра, выезжая с территории строительного рынка.

К счастью, в аварии никто не погиб. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

