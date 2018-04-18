Под Москвой BMW протаранил офис налоговой консультации

Автомобиль BMW протаранил здание на улице Богомолова в подмосковном Королеве. Сильнее всего от этой автомобильной атаки пострадал расположенный там офис налоговой консультации. "Говорят, что водитель в наркотическом опьянении и машина не его", – цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня" очевидца произошедшего. Водителя осмотрели медики. Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего.