Пьяного лихача со стрельбой задержали под Екатеринбургом

В ночь на 18 апреля на 350 километре дороги Пермь – Екатеринбург в Свердловской области полиция со стрельбой задержала пьяного водителя Nissan Tiida и четверых его пассажиров, передает "Газета.ru". На подозрительный автомобиль правоохранители обратили внимание в 02:50 по местному времени в Екатеринбурге. Экипаж ГИБДД по громкоговорителю неоднократно призывал автомобиль остановиться, однако водитель эти слова игнорировал.

Когда машина оказалась на загородной трассе, полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. Это, однако, также не изменило поведения находящегося за рулем лихача. После этого началась стрельба по колесам. Водитель остановился только тогда, когда все они были пробиты. Пятеро человек, находившиеся в автомобиле во время погони, бросились врассыпную, однако их задержали. Выяснилось, что четверо из них ранее были судимы. Водитель же не только демонстрировал признаки опьянения, но и, как оказалось, никогда не получал водительских прав.