В Приморье легковушка протаранила автобус с инвалидами

Серьезное ДТП случилось в селе Вольно-Надеждинское Приморского края. Toyota Caldina на полной скорости врезалась в ограждение больницы, пробила его и влетела в автобус ПАЗ, в котором сидели 12 подопечных Раздольненского психоневрологического интерната.

Инвалиды приехали на флюорографию. Они получили царапины, ссадины и ушибы. После оказания первой помощи госпитализация им не потребовалась.

Виновник аварии, 42-летний водитель Toyota, получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и головы, ушибы и царапины, передает Life.ru. У мужчины взяли кровь для анализа на наркотики и алкоголь. Он утверждает, что потерял сознание и ничего не помнит.