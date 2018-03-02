Под Москвой танк раздавил машину полиции

В Наро-Фоминске прохожие стали свидетелями жуткой аварии. По предварительным данным, танк переехал машину полиции.
Информации о пострадавших нет. Предположительно, ДТП устроили в рамках съемки фильма, передает Telegram-канал Mash.
Публикация от @n1bor Мар 1, 2018 в 10:17 PST
Публикация от @n1bor Мар 1, 2018 в 10:17 PST
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