Мотоциклист устроил крупную аварию в Петербурге

Очевидцы сняли на видео последствия крупной аварии с участием нескольких машин и мотоциклов на Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге. За пострадавшим в ДТП байкером прилетел медицинский вертолет.

ДТП произошло на КАД в районе Гражданского проспекта. "Пилот Сергей на мотоцикле Suzuki GSX-R 750 без номерных знаков влупился в спойкойно ехавший другой мотоцикл Gold Wing, а потом собрал еще кучу машин и поломал себе ножку", – описывают очевидцы произошедшее в группе "ДТП и ЧП" Санкт-Петербурга. В результате оказались перекрыты две левые полосы.