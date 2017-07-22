Мотоциклист устроил крупную аварию в Петербурге
ДТП произошло на КАД в районе Гражданского проспекта. "Пилот Сергей на мотоцикле Suzuki GSX-R 750 без номерных знаков влупился в спойкойно ехавший другой мотоцикл Gold Wing, а потом собрал еще кучу машин и поломал себе ножку", – описывают очевидцы произошедшее в группе "ДТП и ЧП" Санкт-Петербурга. В результате оказались перекрыты две левые полосы.
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