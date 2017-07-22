Страшная авария с маршруткой в Омске попала на видео

Камера наружного наблюдения сняла на видео довольно жуткую аварию, произошедшую на одном из нерегулируемых перекрестков Омска. На записи видно, как маршрутное такси на большой скорости движется по главной дороге. В этот момент на перекресток для поворота выезжает легковушка. В результате машины сталкиваются практически лоб в лоб.

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