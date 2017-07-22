Страшная авария с маршруткой в Омске попала на видео
От удара микроавтобус отбрасывает на газон, а легковушку разворачивает на месте. На помощь пострадавшим бросаются очевидцы произошедшего. Комментаторы отметили, что из-за плохой видимости на перекрестке там часто происходят подобные аварии.
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