На западе Москвы Jaguar после ДТП слетел в реку

Бойня под Тверью Гороскоп на неделю Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Понедельник 5 июня
Лента новостей
17:40
В Подмосковье умер пострадавший от урагана 8-летний мальчик
17:22
Наталья Рудова напугала снимком в бикини
17:22
Apple представит электронного помощника
17:18
Александр Сокуров получил почетную кинопремию
17:04
Володин занялся укреплением отношений России и Сербии
17:01
В Москве из-за шторма отменили около 20 авиарейсов
16:49
Укупника обокрали на Рублевке
16:43
В столице маньяков-насильников поймали на живца
16:40
Алибасов о романе с Федосеевой-Шукшиной
16:38
Малоизвестная сторона жизни Барбары Брыльской
16:36
В Орландо людей расстреляли на улице
16:32
В Москве разыскивают похитителей ребенка
16:26
Москва подает пример регионам в уборке дорог зимой
16:25
На столицу надвигается новый шторм
16:20
Кого слушать на "НАШЕСТВИИ-2017"
16:15
Российская авиакомпания отменила летние чартеры из Антальи
16:08
Россияне расплавили самый тугоплавкий материал в мире
16:08
От каких продуктов лучше отказаться перед сексом
16:07
В Подмосковье иномарка сбила почтальона Печкина
15:59
Врачей обязали сообщать в полицию о беременности школьниц
15:50
94-летняя американка пробежала 21 километр
15:50
Володин предложил ПА ОБСЕ создать спецкомитет по борьбе с терроризмом
15:46
Как начать жизнь с чистого листа
15:35
Друг рассекретил отца ребенка Седоковой
15:27
В Москве 19-летняя девушка погибла после окрашивания волос
15:24
Володин призвал объединяться для борьбы с терроризмом
15:19
Панина сравнили с Джигурдой после гадкой выходки
15:07
Артист бросился на рельсы метро ради спасения бомжа
14:57
"Квартет И" раскрыл секрет нового фильма
14:39
Суровая тюменка загнала грабителя в тупик после нападения
14:39
Откровенные слова Максаковой наделали много шума
14:31
Володин: России и Сербии нужны крепкие отношения
14:26
Синоптиков требуют наказывать за ошибочные прогнозы
14:24
Заоблачные зарплаты руководителей театров
14:22
Захарова пристыдила трусливого финского журналиста
14:18
Как подобрать неприхотливые растения для сада
14:18
Российский космонавт поставил себе пломбу на МКС
14:05
В "Бутырке" умер заключенный
13:53
Обвиняемый в краже 7,5 млрд банкир умер под арестом
13:52
За что в Москве подстрелили миллиардера
13:48
Сожительство с родителями приводит к моральному инцесту
13:47
Депутата на велосипеде насмерть сбили на МКАД
13:30
Проскурякова пустилась в пляс после разговоров о беременности
13:23
Почему обычный электрик устроил кровавую баню под Тверью
13:18
Россияне назвали любимых писателей
13:10
Павел Глоба нашел страшные совпадения для России
13:07
Как Путин переиграл красавицу-журналистку
12:38
"Мама" раскрыла секрет Ждуна
12:33
Пельш пожертвовал здоровьем ради Эрнста
12:28
Врачи нашли способ спасти половину раковых больных
12:21
Пугачеву срочно прооперировали
12:13
Поплавская и Суханкина кинулись на шею ревущему Джигурде
12:11
Поклонская сделала признание о взятках
12:03
Валерий Леонтьев дошутился до запрета на въезд
12:03
Вымирающая Литва строит забор на границе с Россией
11:56
Юные экологи собрались в Подмосковье
11:54
В центре Москвы обчистили магазин Тимати
11:50
На Россию надвигается погодный апокалипсис
11:27
"Пираты Карибского моря" стали лидерами российского проката
11:25
Cамые чистые пляжи Европы
11:11
Звезду "Улиц разбитых фонарей" жестоко избили
11:06
Поклонники напали на дочь Веры Брежневой
10:59
Неожиданные подробности бойни под Тверью
10:52
Саудиты устроили Катару темную
10:45
Суши-модель избила клиента в ресторане (видео)
10:44
Тверского стрелка отправили под арест
10:30
Собянин предсказал падение цен на жилье после реновации
10:23
В России предложили изменить схему начисления пенсий
10:23
Наталья Поклонская рассталась с женихом
10:14
Спасшего пиво во время теракта англичанина признали героем
10:11
Астрологический прогноз с 5 по 11 июня
10:07
Что бесит стюардесс во время полета
10:06
В Кузбассе пьяный шахтер перерезал коллег
09:57
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
09:55
Борющаяся с наркозависимостью Борисова сильно изменилась
09:47
В Петербурге ребенок упал с высоты пятого этажа
09:30
На день рождения к девочке пришло привидение (фото)
09:20
Ученые разгадали код инопланетян
09:10
Мария Кожевникова на шестом месяце беременности
09:02
Новый поворот в деле тверского стрелка
08:47
Как строится Второе кольцо Московского метро
08:36
Москвичка вонзила нож в сердце мужу
08:36
Сергей Зверев побил королеву красоты
08:19
Свидетель бойни под Тверью рассказала о кровавой расправе
08:18
Путин: В России в разы выросли пенсии и зарплаты
07:54
В жилом доме в Химках прогремел взрыв
07:49
Ольга Бузова о платье за 700 тысяч и новой любви
17:56
В Кельне сошел с рельсов скоростной поезд
17:44
В Москве школьница разбила лицо во время квеста
17:28
Опубликованы популярные вопросы россиян к Путину
17:09
Вице-губернатора Владимирской области задержали за взятку
16:58
Панин оправдался за новое отвратительное видео
16:27
Звезда "Дома-2" боится за свою жизнь после покушения
16:03
По делу о теракте в Лондоне задержаны 12 человек
15:57
Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли
15:33
Патриарх Кирилл раскрыл секрет связи со Святым духом
15:13
Тверской стрелок попал на видео
14:35
Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (видео)
14:21
Директор НИИ им. Склифосовского уходит в отставку
13:58
Тверской стрелок заставлял женщину рыть могилу перед смертью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панин оправдался за новое отвратительное видео
Ольга Бузова о платье за 700 тысяч и новой любви
Тверской стрелок заставлял женщину рыть могилу перед смертью
Пугачеву срочно прооперировали
Пугачева и Галкин получили европейские паспорта
Поплавская и Суханкина кинулись на шею ревущему Джигурде
Авто

На западе Москвы Jaguar после ДТП слетел в реку

прочитано 592 раза

Автомобиль Jaguar после ДТП сорвался в Москву-реку на западе столицы. Инцидент произошел на набережной Тараса Шевченко в районе Дорогомилово, передает "Газета.ру".

В результате ДТП никто не пострадал. Водителя уже извлекли из воды и доставили на берег катером Мосводостока. В настоящее время его осматривают медики. Иномарка находится на мелководье.

5 июня 2017, 15:36

комментарии

Политика

Захарова пристыдила трусливого финского журналиста
Как Путин переиграл красавицу-журналистку
Вымирающая Литва строит забор на границе с Россией
Саудиты устроили Катару темную

Шоу-бизнес

Наталья Рудова напугала снимком в бикини
Рудковская венчается ради сумасшедших денег
Укупника обокрали на Рублевке
Алибасов о романе с Федосеевой-Шукшиной

Проишествия

Почему обычный электрик устроил кровавую баню под Тверью
Депутата на велосипеде насмерть сбили на МКАД
Обвиняемый в краже 7,5 млрд банкир умер под арестом
За что в Москве подстрелили миллиардера

Lifestyle

В театрах Москвы массово обирают зрителей
Малоизвестная сторона жизни Барбары Брыльской
"Квартет И" раскрыл секрет нового фильма
Заоблачные зарплаты руководителей театров
Шоу-бизнес

Панин оправдался за новое отвратительное видео

Ролик поразил пользователей социальных сетей
Шоу-бизнес

Борющаяся с наркозависимостью Борисова сильно изменилась

Телеведущая пообщалась с поклонниками
Шоу-бизнес

Алибасов о романе с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер группы "На-На" дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Наталья Рудова напугала снимком в бикини

Известную актрису раскритиковали за некрасивые фото

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 июня
Чуриковой посоветовали заняться здоровьем
Крюков с женой покинут Россию
Викторию Боню назвали идеальной любовницей

Фоторепортажи

Сергей Зверев побил королеву красоты
Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли
Третий теракт за три месяца ужаснул Великобританию
71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей

Спорт

Во время финала ЛЧ из-за взрыва случилась страшная давка (видео)
Развратное празднование тачдауна попало на видео
Сборная России понесла большую потерю перед Кубком конфедераций
Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (видео)

Регионы

Суровая тюменка загнала грабителя в тупик после нападения
Звезду "Улиц разбитых фонарей" жестоко избили
Неожиданные подробности бойни под Тверью
Названы самые грязные регионы России
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru