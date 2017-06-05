На западе Москвы Jaguar после ДТП слетел в реку

Автомобиль Jaguar после ДТП сорвался в Москву-реку на западе столицы. Инцидент произошел на набережной Тараса Шевченко в районе Дорогомилово, передает "Газета.ру".
В результате ДТП никто не пострадал. Водителя уже извлекли из воды и доставили на берег катером Мосводостока. В настоящее время его осматривают медики. Иномарка находится на мелководье.
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