На западе Москвы Jaguar после ДТП слетел в реку

Автомобиль Jaguar после ДТП сорвался в Москву-реку на западе столицы. Инцидент произошел на набережной Тараса Шевченко в районе Дорогомилово, передает "Газета.ру".

В результате ДТП никто не пострадал. Водителя уже извлекли из воды и доставили на берег катером Мосводостока. В настоящее время его осматривают медики. Иномарка находится на мелководье.