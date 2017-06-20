Наезд машины на женщину с младенцем в Москве попал на видео

Камера наружного наблюдения зафиксировала, как женщину с грудным ребенком сбила машина на пешеходном переходе. Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ. Сообщается, что пострадавшего ребенка вертолетом доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.