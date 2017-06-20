В столице студент МГУ впал в кому после наезда лихача

Студент Московского государственного университета Роман Гринфельд впал в кому, после того как в Дмитровском проезде его сбил лихач на Mitsubishi Lancer. Предполагаемый злоумышленник заявил о своей невиновности. По данным Life.ru, он неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.