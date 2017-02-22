Чемпион мира протаранил машину с ребенком в Москве
Юсуп Шуаев ехал по проспекту Вернадского в сторону области за рулем BMW-530i. На пересечении с улицей Марии Ульяновой 22-летний спортсмен, проигнорировав красный свет, свернул налево и протаранил автомобиль Lexus, передает Life.ru.
Аварию зафиксировали видеокамеры. Столкновение иномарок было таким сильным, что Lexus отбросило на несколько метров.
В результате ДТП пострадала 40-летняя пассажирка Lexus, она была госпитализирована. По ее словам, в момент аварии на заднем сиденье находился маленький ребенок. "Слава богу, он не пострадал", – добавила женщина. По факту случившегося проводится проверка.
Отметим, что Шуаев не первый раз попадает в поле зрения полиции. В январе 2017-го его на месяц лишили водительских прав за езду без номеров, а за прошлый год выписали более 35 штрафов за нарушение правил дорожного движения.
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