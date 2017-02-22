Чемпион мира протаранил машину с ребенком в Москве

Обладатель кубка мира по боям без правил Юсуп Шуаев оказался участником крупного ДТП на юго-западе Москвы. Спортсмен не остановился на красный сигнал светофора и врезался в другой автомобиль.

Юсуп Шуаев ехал по проспекту Вернадского в сторону области за рулем BMW-530i. На пересечении с улицей Марии Ульяновой 22-летний спортсмен, проигнорировав красный свет, свернул налево и протаранил автомобиль Lexus, передает Life.ru.

Аварию зафиксировали видеокамеры. Столкновение иномарок было таким сильным, что Lexus отбросило на несколько метров.

В результате ДТП пострадала 40-летняя пассажирка Lexus, она была госпитализирована. По ее словам, в момент аварии на заднем сиденье находился маленький ребенок. "Слава богу, он не пострадал", – добавила женщина. По факту случившегося проводится проверка.

Отметим, что Шуаев не первый раз попадает в поле зрения полиции. В январе 2017-го его на месяц лишили водительских прав за езду без номеров, а за прошлый год выписали более 35 штрафов за нарушение правил дорожного движения.