Садовое кольцо перекрыли из-за затопленного тоннеля

В столице на участке Садового кольца перекрыто движение. К этой мере пришлось прибегнуть из-за затопления тоннеля, передает "360 Подмосковье". "Садовое кольцо перекрыто. Тоннель на Серпуховской затоплен, плавают несколько машин", – рассказали очевидцы.

По данным портала "Яндекс.Пробки", движение затруднено в районе станций метро "Добрынинская", "Серпуховская" и "Павелецкая". Обстоятельства инцидента выясняются.