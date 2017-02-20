Под Москвой маршрутка врезалась в КамАЗ

В Раменском районе Подмосковья маршрутка столкнулась с автомобилем КамАЗ. В результате происшествия пострадали шесть человек, они были доставлены в местную больницу.

На месте ДТП работают правоохранители и сотрудники экстренных служб, передает Life.ru. Обстоятельства аварии устанавливаются.