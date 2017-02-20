На юге Москвы столкнулись два автобуса

На юге Москвы, на Липецкой улице, столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП пострадали три человека: двое из них в тяжелом состоянии были доставлены в больницу на вертолете.

На месте аварии работают сотрудники ДПС. Обстоятельства происшествия устанавливаются, передает сайт "Комсомольская правда".