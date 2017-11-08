У столичной пенсионерки угнали Mercedes за 8 миллионов

На западе Москвы неизвестные угнали Mercedes-Benz S 400, стоимость которого оценивается примерно в восемь миллионов рублей. О пропаже элитного автомобиля полицейским сообщила пенсионерка.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей "Москва". Правоохранители разыскивают злоумышленников.