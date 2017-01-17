Автоледи восхитила выдержкой во время ЧП на трассе

В Сети обсуждают видео, снятое регистратором автомобиля во время происшествия на дороге. Машину, в которой находилась семья с ребенком, сильно занесло.

Машина едва не столкнулась с двумя другими автомобилями. Однако больше всего пользователей Сети заинтересовало поведение женщины. Во время ЧП напуганная девочка Алина кричит, на что ее мать хладнокровно просит ее успокоиться. Пользователи отмечают, что в такой ситуации кричали бы даже громче девочки.