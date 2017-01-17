Несмотря на это суд оставил скандальную гонщицу за решеткой
В Сети появилось видео, на котором служитель церкви пытается улизнуть после аварии
Автоледи восхитила выдержкой во время ЧП на трассе
Машина едва не столкнулась с двумя другими автомобилями. Однако больше всего пользователей Сети заинтересовало поведение женщины. Во время ЧП напуганная девочка Алина кричит, на что ее мать хладнокровно просит ее успокоиться. Пользователи отмечают, что в такой ситуации кричали бы даже громче девочки.
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