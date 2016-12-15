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Язычнику разрешили сфотографировать на права с рогами
Мунсонг оказался крайне настойчивым человеком с обостренным чувством справедливости. О победе над американским правосудием язычник написал на своей странице в Facebook.
Язычник является почитателям бога Пана и ходит с козьими рогами на голове с 2007 года, сообщает Metro. Чтобы добиться своего, Мунсонг подал в суд на власти штат, заручившись поддержкой местного Союза гражданских свобод, и победил.
Ранее последователь неофициальной "Русской пастафарианской церкви" москвич Андрей Филин стал первым в России гражданином, который получил водительское удостоверение, сфотографировавшись с "дуршлагом" на голове. Отметим, это вязаный головной убор в виде дуршлага, который считается атрибутом сообщества.
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