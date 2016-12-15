Язычнику разрешили сфотографировать на права с рогами

Язычник Филан Мунсонг из города Портленд, штат Мэн (США) через суд добился разрешения сфотографироваться на документы с рогами на голове. В таком видео он теперь запечатлен на водительских правах.

Мунсонг оказался крайне настойчивым человеком с обостренным чувством справедливости. О победе над американским правосудием язычник написал на своей странице в Facebook.

Язычник является почитателям бога Пана и ходит с козьими рогами на голове с 2007 года, сообщает Metro. Чтобы добиться своего, Мунсонг подал в суд на власти штат, заручившись поддержкой местного Союза гражданских свобод, и победил.





Ранее последователь неофициальной "Русской пастафарианской церкви" москвич Андрей Филин стал первым в России гражданином, который получил водительское удостоверение, сфотографировавшись с "дуршлагом" на голове. Отметим, это вязаный головной убор в виде дуршлага, который считается атрибутом сообщества.