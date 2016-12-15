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Водители маршрутки передрались на трассе
Очевидцы происшествия сообщают, что молодой водитель подрезал автомобиль, за рулем которого находился его пожилой коллега. Предположительно, именно на этой почве произошел конфликт. Видео потасовки публикует телеканал "360".
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