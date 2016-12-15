В ХМАО пикап врезался в остановку с людьми

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в тот момент, когда там находились люди. Автомобиль занесло на скользкой дороге.

Столкновение пикапа с остановкой на камеру видеорегистратора заснял один из проезжающих мимо водителей. На записи видно, что автомобиль начало заносить перед светофором. После он полностью утратил управляемость и боком въехал на тротуар с остановкой. К счастью, пешеходы успели отойти с траектории его движения. В управлении МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре факт подобного ДТП в Нижневартовске подтвердили, передает URA.Ru. Правоохранители добавили, что в результате никто не пострадал.