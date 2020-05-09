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Лекарство от коронавируса: чем убивают COVID-19

Фото: pixabay.com
В интернете "гуляют" списки лекарственных препаратов, которые сегодня применяются для лечения от COVID-19. Люди пытаются приобрести их "на всякий случай", порой не понимая, насколько серьезными могут быть последствия самолечения. Существует ли лекарство от коронавируса и есть ли какой-то конкретный список действенных препаратов? На это вопросы специально для "Дни.ру" ответила врач-отоларинголог международного медицинского центра "ОН КЛИНИК", доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии РУДН Ириной Кириченко.
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Сейчас, в период пандемии COVID-19, жители всего мира обеспокоены быстрым распространением, тяжелым течением заболевания и повышенной летальностью от коронавируса. В особенности – среди пожилых и отягощенных различной соматической патологией, то есть – с различными сопутствующими заболеваниями (диабет, астма, пиелонефрит). В соцсетях и СМИ постоянно появляется информация о лекарствах от коронавируса, которые якобы нужно применять, чтобы вылечиться.

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Люди устремляются в аптеки и скупают таблетки, забывая, что лечение может назначить только врач и только при подтверждении диагноза. Ведь большинство средств, применяемые в лечении – это серьезные препараты, имеющие много побочных эффектов и применяемые только под контролем врача.

Список лекарств, которые к ним относятся:

  • хлорохин,
  • гидроксихлорохин,
  • барицитиниб,
  • лопинавир
  • ритонавир,
  • азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином),
  • препараты интерферонов.


Внимание! Препараты умифеновир, ремдесивир, фавипиравир находятся еще в стадии клинических испытаний, применительно к лечению COVID-пневмонии.

Среди препаратов, которые могут быть перспективными в качестве лекарства от коронавируса COVID-19, следует отметить группу противомалярийных средств: хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин. Эти препараты используются для терапии малярии и некоторых других протозойных инфекций, а также обладают иммуносупрессивным эффектом.

Комбинированный препарат лопинавир+ритонавир является ингибитором протеазы ВИЧ, использовался при лечении ВИЧ-инфекции и опробирован в лечения COVID-19, однако не показал высокой эффективности при монотерапии и обладает рядом серьезным побочных эффектов.

Интерферон бета-1b (ИФН-β1b) обладает антипролиферативной, противовирусной и иммуномодулирующей активностью. В текущих клинических исследованиях инфекции MERS-CoV ИФН-β1b используется как лекарство от коронавируса в комбинации с лопинавир+ритонавир. При тяжелом состоянии и развитии острого респираторного дистресс-синдрома (дыхательной недостаточности) назначают блокаторы одного из активаторов воспаления – интерлейкина – 6. К ним относятся тоцилизумаб и сарилумаб, которые использовались для лечения ревматоидного артрита. Эти препараты также назначаются только врачом по строгим показаниям, обладают рядом серьезных побочных эффектов (нейтропения, лейкопения, рост активности ферментов печени, аллергические реакции, гастриты, стоматиты, язвенные поражения ротовой полости и так далее).

Касаемо использования метилпреднизолона и дексометазона необходимо отметить, что это гормоны, и они назначаются в тяжелых случаях пациентам с отягощенной патологией (бронхиальная астма, обструктивная болезнь легких и т.д.) и имеют также ряд серьезных побочных эффектов (повышение давления, сахара крови, нарушение обмена кальция).

Антибиотикотерапия используется при развитии бактериальных осложнений у пациентов с сопутствующими заболеваниями или находящихся на ИВЛ. В амбулаторных условиях, при легкой или среднетяжелой степени в качестве лекарства от коронавируса используется азитромицин курсами от 6 до 10 дней. Этот препарат часто применяются при заболеваниях нижних дыхательных путей: пневмониях, бронхитах. Азитромицин накапливается в легочной ткани, что приобретает первостепенное значение, и его высокие концентрации в различных бронхолегочных структурах сохраняются в течение нескольких дней после его отмены. Но нужно учитывать, что этот препарат один не всегда работает. Его часто сочетают с цефалоспориновыми препаратами второго и третьего поколения или фторхинолонами, в некоторых случаях применяются защищенные пеницилины.

При легкой форме сначала используется плаквенил (5-6 дней), а если выздоровление не наступает, тогда присоединяют азитромицин и симптоматическую терапию. Сочетания любых препаратов также назначаются исключительно врачом.

В случае тяжелых форм азитромицин сочетается с иммунодепрессантами. Необходимо понимать, что это средство от бактериальной инфекции, а нет от вируса. Оно не является профилактическим и назначается врачом, отпускается по рецепту.

"Дети редко болеют COVID в тяжелой форме, когда необходимо проводить терапию такими препаратами как плаквенил, дексаметазон, тоцилизумаб и другими перечисленными препаратами. Они в принципе переносят эту инфекцию как ОРВИ, и у них очень редко бывает дистресс-синдром легких, то есть когда нарушается дыхание и возникает дыхательная недостаточность. Поэтому эти препараты у детей, конечно, применяться не будут, – уверяет Ирина Кириченко. – Но если ребенок с отягощенным анамнезом (муковисцидоз, рак, первичный врожденный иммунодефицит, ВИЧ) – в данном случает нельзя исключать развитие тяжелых форм ковидной пневмонии".

По словам врача, микродозы многих перечисленных препаратов, в зависимости от возраста, показаны детям в крайнем случае. Из всего списка в качестве лекарства от коронавируса возможно применение у детей антибиотика азитромицина. Также жаропонижающие, бронхолитические препараты, отхаркивающие, это, возможно, бромгексин, АЦЦ – для симптоматической терапии. И, конечно же, лечение детей с тяжелой формой COVID-19 происходит исключительно в условиях стационара, в условиях реанимационного отделения, где уже доктора применяют вышеуказанные серьезные препараты, иммуносупрессанты, четко по показаниям.

Люди должны понимать, что все вышеперечисленные препараты используются только по назначению врача и отпускаются по рецепту. Многие препараты изъяты из аптечной сети и распределяются по поликлиникам и стационарам для лечения пациентов с COVID-19, как взрослых, так и детей. Поэтому не нужно "доставать" эти достаточно серьезные и даже в чем-то опасные препараты, и употреблять их без назначения врача, "на всякий случай". Тем более, что еще не найдено лекарственных средств, которые бы были профилактикой заражения COVID-19.

9 мая 2020, 00:15

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