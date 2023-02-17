"Пришло время": Далай-лама дал совет молодому поколению (видео)

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV предупредил весь мир.

Учение Будды, в первую очередь, отличается от основных религий тем, что основывается на законах логики и предлагает этико-моральные ориентиры вместо слепой веры в бога-творца. Его Святейшество Далай-лама XIV активно взаимодействует с представителями разных конфессий, призывая каждого к состраданию, терпению, контролю негативных эмоций и альтруизму.

На одной из последних массовых лекций в Индии глава тибетского буддизма дал совет молодому поколению, от которого зависит будущее всего мира. В Сети широко распространилась запись видео этой встречи.

По словам Далай-ламы, действительно верный путь к спасению – единство всех жителей планеты без исключения. Сейчас слишком много значения уделяется тому, какой веры, национальности человек, какое у него гражданство и финансовое положение.

Его Святейшество заявил, что пора искоренить различия между людьми и воспринимать окружающих с душевной теплотой. Принципы ненасилия и толерантности необходимы для становления счастливого общества.

"Нет смысла бороться друг с другом. Пришло время, когда мы должны думать обо всем мире – не о своей стране или континенте, но обо всем человечестве", — выразился Далай-лама XIV.