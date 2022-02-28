Женщины обокрали 10-летнего ребенка в подмосковной Балашихе

В подмосковной Балашихе произошло беспрецедентное ограбление. Женщины напали на ребенка.

В Балашихе на остановках и в других местах орудуют карманницы. Средь бела дня две женщины обокрали десятилетнюю девочку. Об этом пишет сайт "Подмосковье сегодня".

Кадры преступления попали в Сеть. Его снял брат девочки. На видео отчетливо заметно, как злоумышленницы "ведут" свою жертву и затем вытаскивают телефон. Судя по всему, девочка быстро поняла, что произошло. При этом преступниц не смутило то, что их снимают. Почему дети не позвали прохожих на помощь, не ясно. На видео видно, что вокруг много людей.

По словам матери девочки, инцидент произошел на улице Советской. Она призвала жителей Балашихи быть аккуратными, так как это уже не первый случай карманных краж в регионе.



"Две воровки вытащили телефон. У десятилетней девочки, днем в магазине", – негодовала мать пострадавшей.