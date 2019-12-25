Выпить шампанское на Новый год и выжить: врач дал важные советы

Есть люди, которые вынуждены постоянно принимать лекарства от хронических заболеваний. Им следует быть особенно осторожными с шампанским на Новый год, да и с другими алкогольными напитками.
По словам медика, этанол, содержащийся даже в шампанском, в сочетании с таблетками может привести к серьезным последствиям для организма. "Вообще, спирт этанол давно используется в фармакологии как растворитель. Однако пациентам экспериментировать с ним точно не стоит", – цитирует Алексея Водовозова "Царьград".
Дело в том, что этанол обладает как прямыми, так и побочными фармакологическими эффектами. Токсиколог объяснил, что, в частности, выпитое шампанское на Новый год способно усиливать либо ослаблять эффект от большого числа медикаментов.
Врач заявил, что категорически нельзя сочетать спиртное с такими группами препаратов, как: снотворные, анксиолитики, обезболивающие, релаксанты скелетных мышц, инсулин и сахароснижающие препараты, станины, антидепрессанты и нейролептики.
Эксперт предупредил, что если выпить шампанское на Новый год и принять перечисленные препараты, это может привести к тяжелым побочным эффектам вплоть до смертельного исхода. Так что людям, которым нельзя обойтись без приема вышеперечисленных лекарств, лучше вовсе воздержаться от спиртного на Новый год.
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