Горячие блюда для новогоднего стола

Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей

Алибасов откровенно о разводе с Федосеевой-Шукшиной и женитьбе на Ротару
"Это совсем капец": люди закатили истерику перед запуском поездов по Крымскому мосту
Пригожин нанес неожиданный удар Фриске
Захват власти: Зеленскому предъявлено обвинение
Сбежавший от жены Григорьев-Апполонов впервые рассказал о гомосексуализме
партнеры
Вторник 24 декабря
Лента новостей
17:22
"Итальянский Рождественский Фестиваль" в Музее Москвы
17:15
Сын Мироновой спровоцировал слухи о тайной женитьбе
17:06
"Ко мне никто не наведывался": мать Бузовой отрицает наличие долгов у дочери
17:03
Как пластиковая кукла: накачавшую губы Королеву разнесли
16:56
В Петербурге доставщик еды пытался изнасиловать женщину
16:45
"У обоих была химиотерапия": Галкин впервые откровенно о раке
16:32
"Сволочь и антисемитская свинья": эмоциональное выступление Путина попало на видео
16:31
Как обнаружить колоректальный рак на ранних стадиях
16:25
Под Петербургом на свалке нашли завернутый в полиэтилен труп
16:15
Жителю Подмосковья выстрелили из пистолета в лицо
16:00
Бледанс томно прижалась к груди жены Запашного
15:56
В Дмитрове вандалы сожгли детскую карусель
15:39
Какой алкоголь безопаснее всего употреблять в новогоднюю ночь
15:33
"Дни.ру" дарят подарки: запас "Боржоми" на первое января
15:27
"У меня маленькие дети": Галкин рассказал о грузе ответственности из-за стареющей Пугачевой
15:15
"Хорошая партия": Пугачева высоко оценила будущего "любовника" Галкина
15:11
Дочь Климовой загремела в больницу
14:51
В койке бабушки стонут громче: интимные причины расставания Шаляпина и Цымбалюк-Романовской
14:41
Чехова с блаженной улыбкой показала тренировку интимных мышц
14:35
Купившая квартиру в центре столицы Бузова влезла в долги
14:26
Тайны резидентов Comedy club будут раскрыты под новогодней елкой
14:08
Как лечить косточки на ногах
14:05
Гороскоп совместимости с мужчиной-Раком
13:49
Грудного ребенка оставили умирать в подъезде в Мытищах
13:47
Сообщение Волочковой о рождении двух дочек стало сенсацией
13:35
Рудковская публично призналась Билану в любви в день рождения
13:31
"Все ходуном ходило": Галкин о ночи в гостинице с табуном проституток
13:30
Финансист рассказала о способах сэкономить на новогодних праздниках
13:27
"Шикарный жеребец!": подробности первой брачной ночи 77-летней Вовк и молодого возлюбленного
13:25
Раскрыты секреты ужаснувшей американцев российской подлодки
13:11
Венценосная особа раздавила Меган Маркл
13:10
Российским водителям ограничат время нахождения за рулем
13:07
Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую ради пенсионерки
12:56
"Я бы давно помер": Гафт об изматывающем лечении тяжелобольной Волчек
12:54
"Кровь из ушей": выступление Сябитовой вызвало омерзение
12:39
Ксения Собчак пострадала после учений спецназа
12:28
Россияне назвали самые плохие новогодние подарки
12:11
Британский почтальон умер от усталости, доставляя письма к Рождеству
11:52
Советы Хромченко: что надеть на Новый год
11:50
Молодая жена беременна от 59-летнего Олега Меньшикова
11:48
Галина Волчек перестала самостоятельно дышать
11:43
Косторная может сняться с чемпионата России
11:43
Приведите внучат: тяжелобольная Волчек оказалась бабушкой двойняшек Пугачевой
11:37
Тихо растворилась: судьба пропавшей на Украине россиянки ужаснула народ
11:32
Мэра города в Мексике застрелили на рождественской вечеринке
11:14
Получает в десять раз больше: почему Загитова на самом деле ушла из спорта
10:52
"Выброшу все телефоны": ревнивая Гузеева изводит мужа угрозами
10:52
Новые подробности о госпитализированной Галине Волчек
10:51
Метеорит вывел из строя российский спутник
10:45
Чувствует себя как дома: появилось доказательство романа Бузовой и блогера
10:40
В крупнейшей в России фирме автозапчастей проходят обыски
10:34
"Не с кем говорить": Лукашенко выставили на посмешище (видео)
10:29
Синоптик пообещал москвичам подарок от погоды на Новый год
10:25
"А где Ваш Дед Мороз?": Нетребко с голубыми губами ошарашила публику
10:17
Как у Заворотнюк: вид Долиной напугал народ
10:12
Новогодняя вечеринка в Красноярске прошла без зрителей
10:08
Путин шуткой довел украинцев до бешенства
09:39
Крид побил зазнавшуюся Бузову и стал любимцем интернета
09:31
Памятник с могилы Фриске оказался в ресторане
09:30
Зеленский лезет в карманы украинцев ради издевательств над "Родиной-матерью"
09:14
Джеки Чан едва не умер на съемках нового фильма
08:59
Российские собаки оказались переносчиками смертельной болезни
08:56
"Зазвездила рано": Винокур крепко вмазал призвавшей закрыть "Аншлаг" Борщевой
08:39
Леру Кудрявцеву срочно прооперировали из-за порвавшейся груди
08:38
Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае
08:12
Рубль укрепляет позиции по отношению к доллару и евро
07:47
Артистка Галина Волчек впала в кому
06:35
50 миллионов за травлю: Летучая решила наказать канал НТВ
04:19
"Ухажер новый": Барановскую застали с неожиданным спутником
02:17
Неуклюжий Харламов лихо опозорился на фоне ловкого Крида
00:16
Хулиганке Шейк вручили ношеные носки
00:05
Люди расстроены: запуск поездов через Крымский мост оказался испорчен
21:57
Отказавшейся от "голубых огоньков" Пугачевой нашли замену
21:55
В Петербурге женщина скончалась под колесами авто
21:50
Подлец Порошенко бросил умирать близкого человека
21:48
"Голубой огонек": Пугачева спуталась с гей-мафией на Первом канале
21:43
В Петербурге электричка насмерть сбила мужчину
21:22
Россиян призвали отгородить детей от химических сладостей
20:45
Названа опасность приготовления яичницы
20:02
В Ставрополье женщина пережила две клинические смерти и стала бесплодной из-за врачей
18:54
Поехали! Как Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
18:53
Убившему чемпиона России лихачу вынесли приговор
18:34
"Дуб дерево": Волочкову крепко приложили за нелепый образ
18:07
Под Москвой обнаружили бомбандировщик времен ВОВ
17:27
"В тихом омуте...": директор Бочкаревой высказался о ее задержании
17:19
Отплясывающая Бородина едва не затоптала ребенка на празднике
16:57
"Кто самая счастливая?": Долина провела выходной в кругу семьи
16:45
Гороскоп совместимости с мужчиной-Близнецы
16:39
Скандал в подмосковном кафе закончился поножовщиной
16:36
Московский кредитный банк поддержал BELUGA GROUP
16:31
"Безумие": Ходченкова раскорячилась похлеще Волочковой
16:16
Ради грудастой жены: вскрылся сенсационный договор Цекало с Галушкой
16:04
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
15:50
Сделаны сенсационные выводы о лишнем весе
15:45
Что обязательно должно быть на новогоднем столе
15:28
Очень просили: родным запретили взять домой больную раком Заворотнюк
15:19
Наблюдатели заметили странности в проезде Путина по Крымскому мосту
15:18
"Весь в мать!": Водянова в трусах обласкала старшего сына
15:07
"Вовке повезло": народ пустил слюни на оголившуюся Подольскую
14:53
Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Люди расстроены: запуск поездов через Крымский мост оказался испорчен
Гороскоп совместимости с мужчиной-Близнецы
"Он присутствует": Влад Кадони сделал признание о сексе с ведущей шоу "Дом-2"
"Девка легла под старика": жену Диброва жестко приложили за брак ради выгоды
"Нет оправдания": Зеленский начнет продавать Украину в 2020 году
"Гарик голодом морит": Асмус напугала россиян болезненной худобой
Lifestyle

Горячие блюда для новогоднего стола

Фото: www.globallookpress.com
Своими рецептами праздничных горячих блюд с "Дни.ру" поделилась шеф-повар программ образовательного проекта "Шатология" Марианна Орлинкова.
прочитано 146 раз

“Биф Веллингтон” – британская классика

Говяжью вырезку подают, завернув ее в вяленую ветчину с грибной прослойкой, а потом – в слоеное тесто. Запекают до румяной корочки, но на разрезе мясо получается в прожарке medium – розовым и сочным. Это не только вкусно, но и красиво.

Рецепт на 6–8 порций

Вам понадобится: 1 кг говяжьей вырезки, 700 граммов шампиньонов, 10 тонких ломтиков сыровяленой ветчины, 500 граммов слоеного бездрожжевого теста, 1 маленькое яйцо, оливковое масло, соль, молотый черный перец, тимьян.

С мяса срежьте пленки, посолите со всех сторон и поперчите. Обжарьте на сильном огне в масле со всех сторон до румяной корочки. Шампиньоны мелко порубите, приправьте тимьяном, обжарьте в масле 10 минут. Посолите и поперчите. Раскатайте тесто в пласт, в который можно завернуть кусок мяса целиком. Застелите рабочую поверхность большим куском пленки, уложите куски ветчины внахлест, чтобы получился прямоугольник. На ветчину выложите грибы. Поверх уложите мясо. Помогая себе пленкой, оберните мясо ветчиной с грибами, затяните пленкой, положите в холодильник на 1 ч. Снимите пленку, переложите мясо в ветчине на тесто, заверните и защипните края, обрезав лишнее. Смажьте тесто яйцом, слегка надсеките сверху, запекайте при 200°С 25 минут. Перед подачей дайте блюду "отдохнуть" 15 минут.

"Буженина с пряной корочкой"  – американская история

Повторить совершенно не сложно. Красиво надрезанный свиной окорок в блестящей пряной глазури из кленового сиропа, украшенный гвоздикой, роскошно смотрится на праздничном столе. Работы на 10 минут, а сколько удовольствия!

Рецепт на 10–12 порций

Вам понадобится: 2 кг свиной шейки одним куском, по 1 ст. л. соли, сахара, паприки, зиры и горчицы. по 1 ч. л. корицы и свежемолотого перца, 2 ст. л. растительного масла.

Разогрейте духовку до максимума (230–280 °С). Обсушите свинину бумажными полотенцами. Смешайте все специи, соль, сахар, горчицу и растительное масло. Застелите противень или форму для запекания фольгой, положите туда шейку и обмажьте ее пряной смесью со всех сторон. Поместите противень или форму в нижнюю треть духовки на 20 минут. Уменьшите температуру в духовке до 140 °С и запекайте в течение часа. Переверните мясо и запекайте еще 40–70 минут, в зависимости от веса. Выньте противень из духовки, прикройте буженину фольгой и дайте ей постоять 20 минут. Теперь ее можно подавать горячей, нарезая толстенькими как стейк ломтями – или же дать полностью остыть и резать тонко на бутерброды.



24 декабря 2019, 17:02

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Подлец Порошенко бросил умирать близкого человека
Трамп проговорился о поездке в Москву
Вскрылся секретный договор России и Украины
"Любыми способами": протестующие белорусы хотят убить Лукашенко

Шоу-бизнес

Сын Мироновой спровоцировал слухи о тайной женитьбе
"Ко мне никто не наведывался": мать Бузовой отрицает наличие долгов у дочери
Как пластиковая кукла: накачавшую губы Королеву разнесли
"У обоих была химиотерапия": Галкин впервые откровенно о раке

Проишествия

Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
"Ненавидел кагэбэшников": вскрылись новые данные о стрелке с Лубянки
"Зомбирован": отец поделился шокирующими данными о стрелке с Лубянки
"Общался с арабами": убитая горем мать рассказала о стрелке с Лубянки

Lifestyle

Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова
Шоу-бизнес

Галина Волчек перестала самостоятельно дышать

Актриса находится в крайне тяжелом состоянии
Шоу-бизнес

"Все ходуном ходило": Галкин о ночи в гостинице с табуном проституток

Комик получил незабываемые впечатления

Шоу-бизнес

Пугачева за безумные деньги согласилась ночью ублажить Эрнста

Примадонне заплатят десятки миллионов
Шоу-бизнес

"Убитый" кишечник привел к смерти российскую актрису

Женщина сгорела буквально за два дня

Гороскоп

Гороскоп совместимости с мужчиной-Раком
Гороскоп совместимости с мужчиной-Близнецы
Календарь красоты на январь 2020 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Получает в десять раз больше: почему Загитова на самом деле ушла из спорта
"Экстренно меняю планы и вылетаю": Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед
Заботливый Овечкин играет с подросшим сыном (видео)
Впервые в истории: 11-летняя российская фигуристка исполнила четверной тулуп (видео)

Регионы

Люди расстроены: запуск поездов через Крымский мост оказался испорчен
Испорченный праздник: РЖД подложило свинью шахтерам Кузбасса
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru