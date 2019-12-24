Горячие блюда для новогоднего стола

Своими рецептами праздничных горячих блюд с "Дни.ру" поделилась шеф-повар программ образовательного проекта "Шатология" Марианна Орлинкова.

“Биф Веллингтон” – британская классика

Говяжью вырезку подают, завернув ее в вяленую ветчину с грибной прослойкой, а потом – в слоеное тесто. Запекают до румяной корочки, но на разрезе мясо получается в прожарке medium – розовым и сочным. Это не только вкусно, но и красиво.

Рецепт на 6–8 порций

Вам понадобится: 1 кг говяжьей вырезки, 700 граммов шампиньонов, 10 тонких ломтиков сыровяленой ветчины, 500 граммов слоеного бездрожжевого теста, 1 маленькое яйцо, оливковое масло, соль, молотый черный перец, тимьян.

С мяса срежьте пленки, посолите со всех сторон и поперчите. Обжарьте на сильном огне в масле со всех сторон до румяной корочки. Шампиньоны мелко порубите, приправьте тимьяном, обжарьте в масле 10 минут. Посолите и поперчите. Раскатайте тесто в пласт, в который можно завернуть кусок мяса целиком. Застелите рабочую поверхность большим куском пленки, уложите куски ветчины внахлест, чтобы получился прямоугольник. На ветчину выложите грибы. Поверх уложите мясо. Помогая себе пленкой, оберните мясо ветчиной с грибами, затяните пленкой, положите в холодильник на 1 ч. Снимите пленку, переложите мясо в ветчине на тесто, заверните и защипните края, обрезав лишнее. Смажьте тесто яйцом, слегка надсеките сверху, запекайте при 200°С 25 минут. Перед подачей дайте блюду "отдохнуть" 15 минут.

"Буженина с пряной корочкой" – американская история

Повторить совершенно не сложно. Красиво надрезанный свиной окорок в блестящей пряной глазури из кленового сиропа, украшенный гвоздикой, роскошно смотрится на праздничном столе. Работы на 10 минут, а сколько удовольствия!

Рецепт на 10–12 порций

Вам понадобится: 2 кг свиной шейки одним куском, по 1 ст. л. соли, сахара, паприки, зиры и горчицы. по 1 ч. л. корицы и свежемолотого перца, 2 ст. л. растительного масла.

Разогрейте духовку до максимума (230–280 °С). Обсушите свинину бумажными полотенцами. Смешайте все специи, соль, сахар, горчицу и растительное масло. Застелите противень или форму для запекания фольгой, положите туда шейку и обмажьте ее пряной смесью со всех сторон. Поместите противень или форму в нижнюю треть духовки на 20 минут. Уменьшите температуру в духовке до 140 °С и запекайте в течение часа. Переверните мясо и запекайте еще 40–70 минут, в зависимости от веса. Выньте противень из духовки, прикройте буженину фольгой и дайте ей постоять 20 минут. Теперь ее можно подавать горячей, нарезая толстенькими как стейк ломтями – или же дать полностью остыть и резать тонко на бутерброды.







