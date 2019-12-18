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Общество

Как изменится жизнь россиян в 2020 году

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Антон Кардашов
Многие воспринимают Новый год как возможность круто изменить свою жизнь. Однако с наступлением 2020 года некоторые вещи изменятся в жизни россиян вне зависимости от того, хотят они этого или нет.
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До Нового года осталось меньше месяца. Уже 1 января начнется третье десятилетие XXI века. Словно в ознаменование наступления будущего в этот день прекратят действовать более чем 20 тысяч законных актов, принятых еще в советские времена. Ревизия действующих законов направлена на нормализацию правовой базы. Пока в этой области наблюдается определенная путаница, ликвидировать которую и призвана инициированная премьер-министром России регуляторная гильотина.

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Одним из символов инициатив из прошлого, которые превратились в абсурд или даже злую насмешку из-за отсутствия регулярного обновления и приведения в соответствие с изменившимися реалиями, стали 50-рублевые выплаты на ребенка. Эта мера была введена еще в 1994 году и полагалась матерям или другим родственникам, фактически осуществлявшим уход за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. В современных условиях подачку в размере 50 рублей в месяц расценивают не иначе как оскорбление. Указом президента России Владимира Путина с 1 января 2020 года эти выплаты больше назначаться не будут.

Одновременно с этим будут внесены изменения в критерии нуждаемости, которые позволяют семьям получать пособия на детей.Теперь выплаты будут полагаться семьям, которые получают меньше чем два прожиточных минимума на человека в месяц. Ранее этот показатель равнялся лишь полутора прожиточным минимумам. Таким образом, число семей с детьми, которые смогут рассчитывать на помощь со стороны государства, возрастет.

Еще одна категория россиян, которые могут рассчитывать на прибавление денег в своих карманах с 1 января 2020 года, это неработающие пенсионеры. Они станут получать на 6,6% больше. Ожидается, что эта мера коснется порядка 31 миллиона человек. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, средний размер пенсии неработающих пенсионеров в нашей стране составит 16,4 тысячи рублей.

Народная мудрость, опирающаяся на загон сохранения массы, гласит: если где-то чего-то прибавилось, значит где-то в другом месте убавится. И если части россиян в 2020 году будут платить больше, то и сами они за что-то будут вынуждены больше отдавать. С 1 февраля, в частности, стоимость поездки в Московском метрополитене подскочит на два рубля.

И если к повышению цены на проезд в подземке россияне могут морально готовиться целый месяц 2020 года, то повышение акцизов на вино и виноматериалы как гром среди ясного неба обрушится на страну прямо 1 января. Мера направлена на поддержку отечественного производителя, однако, по оценкам экспертов, грозит ростом цен как на импортные, так и на российские напитки.

Также изменится цены на автомобили. Из-за роста ставок утилизационного сбора, как ожидается, подорожают машины. Конкретные показатели будут зависеть от мощности транспортного средства. Зато те, кто решится купить машину, уведут от дилера уже с готовыми номерами – регистрировать новые автомобили будут сами автосалоны. Для вторичного рынка правила не изменятся – у покупателя будет до десяти дней, чтобы поставить транспорт на учет.

Хорошенько осмыслить всю чехарду с ценами и переменами в 2020 году можно будет в привокзальном туалете, благо уже с 1 января они все станут бесплатными для всех. К слову, сейчас не платить ни копейки за посещение клозета могут только обладатели билетов.

Автор: 18 декабря 2019, 21:38

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