Дед Мороз раскрыл россиянам тайну о Снегурочке

Главный персонаж Нового года поделился главными секретами. Дед Мороз дал интервью "Дни.ру".

Совсем скоро 2019 год канет в Лету. Во все стране царит предновогодняя суета: народ покупает и украшает елки, готовит подарки родным и близким. И детвора, и взрослые ждут Нового года, как чуда и верит в то, что заветное желание, загаданное в полночь, обязательно сбудется.

"Дни.ру" побывали в гостях у главного волшебника праздника. Дед Мороз с радостью пообщался с корреспондентом издания, рассказав об интересных и малоизвестных фактах.

Пожалуй, никто не знает, сколько ему лет. "Многие гадают: кто считает, что сто, кто 200, кто 300. А мне столько лет, сколько существует белый свет. Я и не припомню. Хоть и старый я, но сил волшебных предостаточно. В здоровом теле, здоровый дух!", – сказал Дед Мороз.

Оказывается, в Великом Устюге Дед Мороз живет один. А Снегурочка – в Костроме. Волшебник раскрыл секрет: откуда у него взялась внучка, ведь семьи, насколько известно, у Деда Мороза не было и нет. "Снегурочка приемная. В лесу заблудилась, как же я мог такую красоту оставить? Ко мне обещалась приехать. Жду с нетерпением, всегда рад", - поделился Дед Мороз в интервью.

Также Дедушка рассказал, что просят дети и взрослые в этом году в подарок. "На дворе 21 век. И роликовые коньки, и телефоны. Часто пишут: "Дорогой Дедушка Мороз, мы желаем тебе всего самого наилучшего, ты сделай так, чтобы этот мир стал чуточку добрее и счастливее", – сообщил Дед Мороз.

Оказывается, и летом волшебник не отдыхает. "У меня круглый год Новый год. Одно дело – заканчивается, другое – начинается. Летом проходит праздник – "Экватор Нового года". Экватор позади, полгода впереди. Праздники устраиваются, фестивали разные. Скучать некогда! И еще я встречаюсь с приезжающими гостями", – рассказал Дед Мороз в интервью.

"Дорогие мои друзья, всем читателям, слушателям "Дни.ру" желаю здоровья, благополучия, чтобы под бой курантов все ваши желания и мечты обязательно исполнились. И все, что в моих волшебных силах, я постараюсь сделать. С Новым годом, с новым счастьем!", – поздравил Дед Мороз весь честной народ.