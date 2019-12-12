Три главных принципа исполнения новогодних желаний

"Во-первых, нужно заранее определиться, о чем вы мечтаете и хотите ли вы этого на самом деле. Ведь очень часто мы грезим о высокой зарплате, не подозревая, что большие деньги – всего лишь средство для достижения какой-то другой цели. Возможно, вы мечтаете путешествовать или купить домик в деревне... Для того, чтобы это понять, нужно представить себя миллионером, человеком, которому не нужно работать. И ответить себе на вопрос: чем бы вы занялись, кем бы стали и где хотели жить, будь у вас куча денег, – поясняет Фалькао. – Интересно, что большинству людей совсем не нужны яхты и виллы. Они мечтают разводить цветы или кошек в собственном домике, ловить рыбу и просто жить в свое удовольствие".

Во-вторых, необходимо постоянно взращивать свою самооценку. Ведь если вы себя не любите, вы можете загадывать что угодно, но в глубине души вы не желаете себе счастья.

"Существует три главных принципа исполнения желаний, – говорит Фалькао. – "Ничему не придавайте большого значения", "Верьте в себя" и "Доверяйте Вселенной". На словах все это звучит красиво, но на деле получается далеко не у всех".

Поверить в себя – значит, верить в то, что вам все под силу, все по-плечу. Для этого начните ставить перед собой маленькие цели и достигать их. Самооценка начнет постепенно расти. Довериться миру, Вселенной – значит не давить на ситуацию, а уметь подстраиваться под нее, принимать все, что дает тебе жизнь. Ведь нам не дано знать, что случится, если то или иное желание исполнится. Возможно, мы каким-то образом пострадаем...



Но самое трудное – загадать желание и отпустить его, не придавать ему слишком большого значения. Ведь обычно мы вцепляемся мертвой хваткой в наши мечты и каждый день проверяем – не сбылись ли они. И здесь срабатывает принцип "Чем сильнее хочешь, тем меньше получишь". Чтобы перехитрить свое подсознание и перестать постоянно думать о своем желании, нужно переключить внимание и заняться чем-то другим. А еще представить себя через год после того, как это желание исполнилось, и начать жить так, будто у вас это уже есть, и оно уже не кажется вам чем-то фантастическим.

"В Новогоднюю ночь я советую составлять не список желаний, а краткое описание вашей идеальной жизни, - продолжает Фалькао. – Возьмите лист бумаги и опишите себя в будущем: кто вы, как вы выглядите, как себя чувствуете, чем занимаетесь, с кем и где живете. А затем ежедневно проговаривать эти фразы как мантру, убеждая себя, что у вас все это уже есть. Поверьте, скоро вы и сами не заметите, как станете именно тем человеком, которого себе нафантазировали".