В работе AppStore произошел масштабный сбой

В работе магазина приложений AppStore для продукции компании Apple произошел масштабный сбой, передает портал mkset.ru. По данным портала Downdetector, 68% пользователей пожаловались на невозможность зайти на страницу магазина. Еще 31% клиентов не смогли завершить оформление заказа. Сбой наблюдается в США, Великобритании, Германии, Малайзии, Японии и Австралии.