Топ-5 лучших смартфонов для школьников

Нужен ли ребенку смартфон – решать родителям. Детям, конечно, надо больше общаться и играть со сверстниками, познавать окружающий мир. Но в наше время мир – это и электронные устройства, без навыков использования которых подрастающему поколению не обойтись. Dni.Ru публикует подборку лучших гаджетов для школьников – которые, кстати, осваивают технику гораздо быстрее взрослых.

К сожалению, смартфоны у детей долго не живут. Именно поэтому в качестве одного из главных критериев подбора гаджетов для ребят родители рассматривают цену устройства. Учитываются, конечно, и такие детали, как мощный процессор, объем оперативной памяти и емкость аккумулятора.

Xiaomi Redmi 4X. Бюджетный, но очень популярный смартфон, благодаря отличному балансу характеристик, дизайна и стоимости. Юный владелец сможет без проблем запускать все приложения и большинство современных игр. При средней нагрузке смартфон сможет обходиться без зарядки до двух суток. А прочный корпус с алюминиевыми вставками не так просто повредить даже без чехла. Устройство оснащено пятидюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 435, 2 ГБ оперативки и памятью от 16 ГБ. Камеры у гаджета две: основная – 13 Мп и фронтальная – 5 Мп. Цена смартфона – от 7500 до 8500 рублей.

BQ-5512L Strike Forward. Новинка от российского бренда станет настоящей находкой для родителей и их чад. Пользователям предлагается яркий безрамочный 5.45" IPS-дисплей с закругленными краями. Он выполнен по технологии INCELL, которая обеспечивает максимальное качество цветопередачи изображения. А благодаря новейшей технологии Panda Glass, экран BQ-5512L Strike Forward защищен от царапин и обладает повышенной ударопрочностью. Аппарат заключен в стильный металлический корпус, который подчеркивает статусность модели.

Особый интерес представляют камеры устройства. Основная, 13-Мп камера оснащена фазовым автофокусом, отличающимся высокой производительностью и точностью работы. Это значит, что владельцы BQ-5512L Strike Forward могут снимать фотографии со скоростью света, с очень низким процентом получения размытых и испорченных фотографий. Фронтальная, 5-Мп камера со вспышкой порадует всех любителей селфи. В числе других достоинств смартфона – энергоемкий аккумулятор, четырехъядерный процессор нового поколения, слот на две SIM-карты и новейшая версия Android 8.1. Приобрести BQ-5512L Strike Forward можно за 6990 рублей.

Elephone P8 Mini – яркий, стильный и очень хорошо укомплектованный для своего ценника аппарат. К его достоинствам можно отнести экран высокого разрешения, внушительный запас встроенной памяти и мощную начинку, которой хватит даже для требовательных игр. Хорошая фронтальная 16-мегапиксельная камера Elephone P8 Mini позволит делать отличные селфи, а процессор MediaTek MTK6750T справится с их обработкой. Стоит гаджет чуть больше 8 тысяч рублей.

Prestigio Wize Q3 наверняка понравится ребенку своей стильной внешностью, а четыре варианта расцветки помогут ему выделиться на фоне друзей. Рекомендуемая модель отличается модным соотношением сторон 18:9, благодаря чему гаджет будет удобен обладателям и небольших ладоней – даже несмотря на свой почти пятидюймовый экран. Для этого ценового диапазона снимает Prestigio Wize Q3 с приемлемым качеством, есть режим ZSD (съемка с нулевой задержкой срабатывания затвора). Стоит аппарат 4,5 тысячи рублей.

BQ-4077 Shark Mini – еще одна модель от российского бренда электроники. Она хорошо подойдет в качестве первого смартфона в школу, особенно для мальчика 7-8 лет. Гаджет привлекает внимание неожиданной компактностью. Конструкция BQ-4077 Shark Mini обеспечивает защиту класса IP65 – телефон полностью непроницаем для пыли и успешно противостоит струям воды. Его даже можно попробовать уронить на асфальт – если не жалко 6 тысяч рублей.