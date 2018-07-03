Россиян атаковало НЛО
На небосводе появился оптический феномен – облако, напоминающее летающую тарелку. "НЛО атакует", "Пришельцы" – предположили в комментариях к снимкам в паблике Barnaul 22 пользователи соцсети "ВКонтакте".
У других возникли ассоциации с извержением вулкана и грибом после ядерного взрыва. Однако большинство барнаульцев отнеслись к происходящему скептически, отметив, что это лишь замысловато образованные облака.
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