Apple привезла в Россию 11 новых моделей iPhone
Новые гаджеты будут представлены на конференции разработчиков под названием WWDC 2018. Она пройдет с 4 по 8 июня в конференц-центре McEnery в Сан-Хосе. Самые боьшие ожидания поклонников продукции Apple связаны с iPhone SE второго поколения – он, как ожидается, также будет представлен на форуме.
Евразийская комиссия зарегистрировала смартфоны моделей A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105, A2106. Все они работают на базе операционной системы iOS 11.
Эксперты недавно выяснили, какие гаджеты больше всего хотели бы приобрести россияне. Лидером рейтинга стал южнокорейский смартфон Samsung Galaxy S8. Второе место по популярности занял iPhone 8, за ним следуют iPhone X и ранняя модель от Apple – iPhone 7. Замыкает пятерку лидеров китайский Xiaomi Redmi 5 Plus: этот гаджет считается наиболее удачной покупкой по соотношению цена-качество, пишет Ura.ru.
СМИ: на WWDC Apple представит iPhone SE 2.— AppleJesus (@AppleJesus) 18 апреля 2018 г.
По слухам, в нем появится процессор A10, улучшенная камера и беспроводная зарядка. pic.twitter.com/WWMErSBpJq
Смартфоны Samsung Galaxy S9, Xiaomi Redmi 4A, Xiaomi Mi A1, iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy S8+ заняли в рейтинге популярности у россиян следующие пять строчек.
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