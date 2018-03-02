Матвиенко предупредила о восстании машин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встревожена повышением роли искусственного интеллекта в жизни современного человека. Она призывает не игнорировать опасность восстания машин.



Политик сообщила, что внедрение высокотехнологичных методов работы в промышленность и сельское хозяйство повлияет на занятость населения и оставит слесарей, токарей и доярок без средств к существованию. В свою очередь она надеется на появление новых профессий и развитие системы переквалификации сотрудников.

"Со страниц книг, с экранов электронных устройств в нашу повседневность переходят роботы и беспилотные аппараты, искусственный интеллект, умные роботизированные устройства выполняют рутинную работу. Они не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно, не нарушают трудовую дисциплину. Однако, учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя", – цитирует Матвиенко "Газета.ru".

Последнее время не только политики, но и эксперты все чаще говорят о том, что сверхумные машины в скором времени могут обернуться против человечества. Ранее о смертельной опасности сообщал американский инженер и предприниматель Илон Маск.

По словам главы компании Tesla, в ближайшее десятилетие может произойти восстание машин. Он считает, что у людей всего 5-10% шансов на успешное обеспечение своей безопасности. По мнению Маска, единственный способ одержать победу в борьбе с искусственным интеллектом – стать его союзником.



