Новый iPhone получит долгожданную функцию Android

В предвкушении выхода новой модели любители "яблочных" телефонов предположили, как будет выглядеть гаджет 2018 года выпуска. По одной из версий, девайс получит расширенный лоток для двух сим-карт.



В Сети появилось видео, демонстрирующее прототип iPhone X Plus. Создатели ролика уверяют: по версии инсайдера, смартфон будет оборудован лотком нового типа для двух сим-карт, а также экраном на шесть с половиной дюймов.

Также отмечается, что одну из ячеек для симки можно будет использовать, как гнездо для карты памяти. Многие восприняли это предположение скептически, ведь компания Apple ранее отказалась от подобной концепции, так как такие технические элементы главная фишка конкурентов – смартфонов на базе Android.

Добавим, что представленный осенью 2017 года iPhone X покупали не так активно, как хотелось бы производителям, отчего он резко потерял в цене. "Яблочный" флагман в минимальной конфигурации сегодня можно приобрести за 62 тысячи рублей. А самая продвинутая версия – 256-гигабайтная – подешевела до 70 тысяч. В первые дни смартфоны стоили, соответственно, 80 и 92 тысячи.





Одной из главных особенностей десятого смартфона стала система камер TrueDepth с поддержкой сканера лица Face ID. Он расположен в верхней части дисплея вместе с динамиком и фронтальной камерой. 30 января стало известно, что Apple решила в два раза сократить заказ на производство iPhone X. По информации Nikkei Asian Review, компания скорректировала планы собрать до марта 40 миллионов гаджетов на фабриках в Китае, уменьшив это число до 20 миллионов.