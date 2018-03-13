Аномалия в космосе атаковала российские спутники

Причиной потери спутников прошлым летом стала аномалия. "Главкосмос" признал наличие проблем при запуске рекордного числа космических аппаратов с помощью разгонного блока "Фрегат".

Рекордный по числу выведенных на орбиту спутников запуск состоялся 14 июля 2017 года. С ракетой "Союз-2-1А" в космос отправились сразу 72 аппарата.

О проблемах стало известно в сентябре. Американские СМИ сообщили, что минимум восемь спутников так и не вышли на связь. По версии журналистов, причиной отказа стала нештатная работа разгонного блока "Фрегат", который перемещал аппараты по трем разным орбитам. Однако глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что все спутники были выведены в заданные точки, и ведомство задачу выполнило.

И вот теперь стало известно, что одна из организаций, чьи спутники не вышли на связь, получила страховую выплату. Речь идет об Astro Digital, которая в том запуске отправила на орбиту два своих аппарата Landmapper, пишет "Газета.ru" со ссылкой на SpaceNews.

Спутники были застрахованы компанией Starr Aviation. Страховщик согласился на выплату после того, как Astro Digital представил данные телеметрии, полученные от "Главкосмоса" — дочернего предприятия Роскосмоса, заключающего контракты с иностранными заказчиками. Документы показали, что один из двух управляющих двигателей "Фрегата" не запустился и вместо этого пролил гидразин, который взорвался при запуске второго двигателя, сообщает издание.

Источник в космической отрасли пояснил журналистам: выплата страховой суммы означает, что есть аргументы в пользу нештатной ситуации. Если бы вина лежала на компании, которая собирала спутники, страховку бы не выдали.

В "Главкосмосе" изданию информацию о выплате подтвердили и признали наличие аномалии в работе одного из двигателей "Фрегата". При этом в компании уточнили, что не считают разгонный блок частью ракеты. Это вызвало недоумение у специалистов в ракетно-космической отрасли.