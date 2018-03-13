Беспроводную зарядку признали смертельной угрозой для iPhone

Аксессуар для "яблочного" девайса небезопасен для аккумулятора. Он приводит к быстрому износу батареи.

Один из авторов специализированного издания ZDNet заметил, что за шесть месяцев использования свободного от проводов зарядного устройства его iPhone прошел 135 полных циклов зарядки. Теперь мужчина вынужден постоянно подключать смартфон к розетке, так как аккумулятора хватает на небольшой период времени.

Также пользователь отметил, что батарея его предыдущего iPhone 6 Plus после 800 циклов зарядки по-прежнему имеет 80% от первоначальной емкости, потому что всегда получала энергию для работы "классическим способом". Владельцы телефонов на базе Android тоже столкнулись со значительным износом аккумуляторов при использовании беспроводных зарядок, поэтому эксперты советуют применять обычный кабель.

Добавим, что ученые из южнокорейской высшей школы энергетики KAIST разработали накопитель, способный полностью заряжаться максимум за полминуты. В качестве основы специалисты использовали графен, сетчатая структура которого увеличивает общую площадь накопителя и обеспечивает более высокую емкость.

На поверхности этого кристалла они соединили волоконноподобные полимерные цепи и металлооксидные нанокатоды. Новый девайс может заряжаться при силе тока, в 100 раз превосходящей стандартную. Для полной подзарядки устройству необходимо до 30 секунд даже с маломощными системами зарядки – USB-переходниками или гибкими фотоэлементами.

По словам исследователей, традиционные батареи работают с помощью электролитов, поэтому имеют значительные ограничения по скорости подзарядки. Они не выдерживают постоянного высокого напряжения тока и быстро выходят из строя. Кроме того, при их изготовлении используются взрывоопасные органические растворители, которые негативно сказываются на их экологичности.