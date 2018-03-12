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Hi-tech

В Сети бушует новый бессмертный вирус

Фото: pixabay.com
Специалисты "Лаборатории Касперского" нашли новую троянскую программу Slingshot. Она способна похитить любые данные с вашего компьютера. 
прочитано 908 раз

Вирус распространяется через маршрутизаторы производства компании MikroTik. Червь загружается в виде вредоносного файла-библиотеки DLL. В обычном состоянии такая библиотека содержит код и данные, которые позволяют многократно пользоваться различными программными приложениями, в "зараженном" же виде она получает возможность загружать и сохранять другие вредоносные файлы по желанию злоумышленников и распространять их на компьютеры в локальной сети.

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Представители компании MikroTik уже знают о проблеме и выпустили необходимое обновление, однако IT-специалисты отмечают, что перепрошивка маршрутизаторов не защищает от вируса полностью. Кроме того, атаке могут быть подвержены роутеры других производителей.

Отметим, последнее время излюбленной мишенью атак хакеров становятся мобильные устройства и смартфоны, поскольку мошенники переориентировали свою деятельность со взлома персональных компьютеров на эти гаджеты. Ранее специалисты "Лаборатории Касперского" назвали любителей порно самыми уязвимыми объектами для киберпреступников. Они выяснили, что каждый четвертый вирус для телефона или планшета маскируется под контент для взрослых.

Добавим, недавно Dni.Ru сообщали о вредоносном программном обеспечении под названием RedDrop. Оно без ведома пользователя устанавливает приложения, которые подписывают жертву на платные мобильные сервисы. Также ведет диктофонную запись всего, что окружает устройство, а после отправляет полученное аудио на файлообменники. Что примечательно, вирус запрограммирован скрывать следы своей деятельности. RedDrop найден в составе более 50 международных мобильных приложений для Android. Против вируса пока нет никакой защиты. Поэтому киберсекьюрити рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов.

Автор: Руслана Алексеева12 марта 2018, 14:38

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