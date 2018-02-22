Илон Маск запустил на орбиту спутник-наблюдатель

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником испанской компании Hisdesat PAZ, передает РИА ФАН. Аппарат предназначен для картографии, мониторинга окружающей среды, а также наблюдения за состоянием водных, земельных и лесных ресурсов. Кроме того, на орбиту были выведены два экспериментальных спутника компании SpaceX. В будущем с их помощью Илон Маск надеется обеспечить доступ к интернету в самых отдаленных регионах Земли.

Successful deployment of PAZ satellite to low-Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/xOEuyaFrcZ — SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2018 г.