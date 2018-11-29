Солнце сожжет Землю: определена дата конца света
Примерную продолжительность существования Солнца ученые оценивают в 10 миллиардов лет. Нашему светило осталось жить около половины этого срока, отмечает директор Института земного магнетизма РАН Владимир Кузнецов.
"Солнце находится на главной последовательности в эволюции звезд. Это признак того, что в недрах Солнца устойчиво происходит термоядерная реакция как основной источник солнечной энергии", – рассказал ученый. Кузнецов пояснил, что упомянутая "главная последовательность звезды" – это этап ее развития, в котором небесное тело находится около 90% времени своего существования.
Солнце излучает постоянный поток энергии, который обеспечивается термоядерными реакциями, происходящими в недрах звезды. После того, как на Солнце выгорит весь водород, процесс пойдет дальше – будет гореть гелий, а потом и более тяжелые элементы. Примерно через 5 миллиардов лет Солнце станет красным гигантом и увеличится до орбиты Венеры.
При этом светило поглотит внутренние планеты системы. А Земля при этом просто сгорит. Чуть позже Солнце начнет остывать, и вскоре превратится в белого карлика. Плотность вещества такой мертвой звезды не сравнить ни с одним известным науке металлом, приводят слова ученого РИА Новости.
Кузнецов также отметил, что возмущенность околоземного космического пространства и состояние магнитосферы Земли определяется солнечным циклом, который составляет 11 лет. Сейчас активность Солнца снижается, и через год-два достигнет абсолютного минимума. В ближайшее время каких-либо экстремальных событий на Солнце не ожидается.
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