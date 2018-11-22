В Москве зафиксировали сигнал внеземного происхождения
Уловить сигнал удалось астрофизикам из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Ученые утверждают, что высокоэнергетические нейтрино приходят от неизвестных пока внеземных объектов и дают информацию, недоступную при других способах наблюдения.
Новую компоненту в общем потоке космического гамма-излучения позволили определить недавние исследования, проведенные совместно со специалистами из Франции, Швейцарии и Норвегии. Исследователи подчеркивают, что открытие может объяснить происхождение высокоэнергетических нейтрино, которые ранее были зарегистрированы обсерваторией IceCube на антарктической станции Амундсен-Скотт.
Источник сигнала должен находиться в нашей галактике, уверен профессор НИЯУ МИФИ Дмитрий Семикоз. "Мы предложили две модели, объясняющие все данные. В первой модели нейтрино и гамма-излучение произведены в близкой к нам области Галактики из-за взаимодействия космических лучей. Во второй модели нейтрино и гамма-излучение возникли в результате распада темной материи в нашей Галактике", – сказал ученый.
Как отмечают специалисты, важность исследования трудно переоценить – особенно в том случае, если источником сигнала окажется распад темной материи. И даже если сигнал производит близкий астрофизический источник, земляне получат возможность собрать уникальные данные, передает сайт "Москва 24" со ссылкой на журнал Physical Review-D.
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