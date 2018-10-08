"Неопровержимое доказательство": в Сети появилось видео с НЛО
На записи
можно увидеть странный треугольный корабль, который медленно движется в небе
над мексиканским городом. "Камерам удалось
поймать треугольный НЛО, которое летит сквозь облака. Я слышал о существовании
подобных кораблей, но не встречал таких серьезных подтверждений. Это
неопровержимое доказательство инопланетной активности в Мехико", – написал
Уоринг на своем официальном сайте.
Столица Мексики не первый раз становится местом появления инопланетных существ. В начале этого года был опубликован видеоролик дымящегося кратера рядом с автомагистралью. Установить источник дыма так и не удалось. Многие местные жители считают, что дым появился в результате падения космического корабля.
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