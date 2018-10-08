"Неопровержимое доказательство": в Сети появилось видео с НЛО

В Мехико веб-камеры засняли появление в небе неопознанного объекта, который, по мнению некоторых ученых, "является неопровержимым доказательством существования инопланетной жизни". Видео опубликовал уфолог Скотт Уоринг на своем Youtube-канале.



На записи можно увидеть странный треугольный корабль, который медленно движется в небе над мексиканским городом. "Камерам удалось поймать треугольный НЛО, которое летит сквозь облака. Я слышал о существовании подобных кораблей, но не встречал таких серьезных подтверждений. Это неопровержимое доказательство инопланетной активности в Мехико", – написал Уоринг на своем официальном сайте.



Столица Мексики не первый раз становится местом появления инопланетных существ. В начале этого года был опубликован видеоролик дымящегося кратера рядом с автомагистралью. Установить источник дыма так и не удалось. Многие местные жители считают, что дым появился в результате падения космического корабля.