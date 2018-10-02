Как взломать iPhone легко и быстро
Операционную систему можно обмануть с помощью системы голосового управления Siri. Видео с необходимыми манипуляциями по взлому iPhone появились в YouTube.
В ролике видно, как взломщик получает доступ к контактам телефонной базы, не используя пароль разблокировки iPhone. Для удачной операции по взлому iPhone необходимо единственное условие – знание номера телефона, который активирован на смартфоне, передает Ura.ru. Секрет прост: для взлома гаджета нужно активировать программу VoiceOver с помощью Siri, позвонить на телефон и отклонить вызов сообщением.
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