В России резко подешевел iPhone

Специалисты сообщили, что вышедший в минувшем году флагман Apple iPhone продолжает падать в цене. При этом дешевеют не только новинки, но и предыдущие модели.

Американская компания Apple сообщила о старте продаж сразу трех новых смартфонов: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X в сентябре 2017 года. Цена "младшей" модели iPhone 8 на 64 гигабайта составляла 56 990 рублей. Сейчас он стоит уже около 45 тысяч рублей.

Дешевеют и предыдущие модели iPhone, сообщает Hi-Tech Mail.ru. Несмотря на то что цены на них упали, они поддерживаются компанией и получают обновление программного обеспечения. Например, iPhone 7 подешевел на 35% от первоначальной цены. А цена на iPhone 6S на 32 гигабайта рухнула до отметки в 30 тысяч рублей.

Примечательно, что "яблочные" "восьмерки" почти моментально получили отрицательные отзывы покупателей, а следом появилась и долгожданная "десятка". Согласно прогнозам специалистов, после появления второго поколения линейки SE iPhone 8 снова упадет в цене.

Ранее сообщалось, что ноябрьские продажи смартфона iPhone X в России составили примерно 65 тысяч единиц. По информации от ретейлеров, такие результаты стали рекордными. В исследованиях специалистов учитывались исключительно официальные продажи iPhone X. По данным экспертов, еще примерно 23% занимают прямые покупки из-за границы и теневой рынок. После начала продаж 3 ноября на территории России за неделю было реализовано более шести тысяч iPhone X.