В России обвалились цены на iPhone 8 Plus

Отмечается резкое снижение цен на iPhone 8 Plus от Apple. По мнению специалистов, на это повлиял представленный осенью смартфон iPhone X.

С момента старта продаж iPhone 8 Plus в России самая дорогая его модификация стоила порядка 77 тысяч рублей. Сейчас гаджет с 256 гигабайтами встроенной памяти можно купить всего за 63 тысячи, передает телеканал "360".

Подешевел и конкурент iPhone – Samsung Galaxy Note 8. Менее чем за месяц стоимость устройства упала на 23%, сообщает Hi-Tech Mail.Ru.

Напомним, компания Apple представила смартфоны iPhone 8 и 8 Plus 12 сентября. В России старт продаж смартфонов состоялся 29 сентября.



Как писали Dni.Ru, ранее в России зафиксировали беспрецедентное падение цен на iPhone. Модель с минимальным объемом памяти обойдется в 29,7 тысячи рублей. Смартфоны с памятью на 32 и 128 гигабайт можно приобрести за 37,4 тысячи и 40 тысяч рублей соответственно. Изначально стоимость iPhone 6S Plus составляла 60 тысяч.

Ранее эксперты Роскачества совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний составили рейтинг смартфонов, вышедших за последние несколько месяцев. Специалисты тестировали функциональность, прочность и качество работы образцов.

Они оценили 27 моделей 13 популярных брендов. Лидером топа оказался Samsung Galaxy S8, на втором месте – Samsung Galaxy S8+. Третье место в рейтинге занял Galaxy Note 8.