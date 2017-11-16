В России обвалились цены на iPhone 8 Plus
С момента старта продаж iPhone 8 Plus в России самая дорогая его модификация стоила порядка 77 тысяч рублей. Сейчас гаджет с 256 гигабайтами встроенной памяти можно купить всего за 63 тысячи, передает телеканал "360".
Подешевел и конкурент iPhone – Samsung Galaxy Note 8. Менее чем за месяц стоимость устройства упала на 23%, сообщает Hi-Tech Mail.Ru.
Напомним, компания Apple
представила смартфоны iPhone 8 и 8 Plus 12 сентября. В России старт
продаж смартфонов состоялся
29 сентября.
Как писали Dni.Ru, ранее в России зафиксировали беспрецедентное падение цен на iPhone. Модель с минимальным объемом памяти обойдется в 29,7 тысячи рублей. Смартфоны с памятью на 32 и 128 гигабайт можно приобрести за 37,4 тысячи и 40 тысяч рублей соответственно. Изначально стоимость iPhone 6S Plus составляла 60 тысяч.
Ранее эксперты Роскачества совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний составили рейтинг смартфонов, вышедших за последние несколько месяцев. Специалисты тестировали функциональность, прочность и качество работы образцов.
Они оценили 27 моделей 13 популярных брендов. Лидером топа оказался Samsung Galaxy S8, на втором месте – Samsung Galaxy S8+. Третье место в рейтинге занял Galaxy Note 8.
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