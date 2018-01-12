NASA пролетело сквозь Туманность Ориона (видео)
Данные, собранные спутниками "Хаббл" и "Спитцер", легли в основу проекта NASA. Эти орбитальные обсерватории производят наблюдения в видимом и инфракрасном диапазоне. Астрономы сопоставили два изображения и добавили рисунку объемности, показав космический объект "изнутри".
Расстояние до Туманности Ориона от Земли – 1344 световых года, размер в поперечнике – 33 световых года. Поверхность Туманности Ориона более чем в четыре раза превышает площадь полной Луны. Ее яркость позволяет наблюдать за объектом из любой точки Земли.
Накануне сообщалось, что специалисты Национального аэрокосмического агентства США устроили для всех желающих прогулку по Млечному Пути. Видео в формате 360 градусов позволяет совершить виртуальное путешествие в центр нашей галактики.
Проект – детище группы ученых под руководством Кристофера Рассела из Католического университета Чили. Свой проект они представили на 231-м заседании Американского астрономического общества в Вашингтоне. Некоторые результаты исследований Рассела были опубликованы в ежемесячнике Королевского астрономического общества, сообщает сайт агентства.
Поющая ведущая сделала важное объявление
Музыкальный продюсер расставил точки над i
Всеми забытая звезда кино живет только прошлым
Артистка призналась: это лучшее, что могло случиться