В России сделают iPhone из метеорита

За неделю до официальной презентации iPhone 8, российский бренд анонсировал эксклюзивные версии новых смартфонов от Apple в уникальных корпусах. Каждый из них посвящен тем или иным богатствам России.

Одна из моделей бренда Caviar выполнена в технике сочетания двух материалов – фрагмента аутентичного метеорита Сеймчан, впервые найденного в 1967 году в Магадане и композитного черного камня с россыпью хаотичных белых вкраплений, что символизирует собой бескрайние космические пространства, покоренные российскими космонавтами. Узор, на метеоритном камне неповторим и называется "видманштеттеновы фигуры", они образуются в результате обоюдного прорастания кристаллов разных форм железо-никелевого сплава – камасита и тэнита.

Второй дизайн – дань восхищения классическому русскому меху норки, известному на весь мир, согревающему в холода и прозванному "черным бриллиантом" за потрясающий блеск и качество ворса. Он считается самым дорогим мехом в мире.

Третья модель в серии — представляет собой панно из подлинного вулканического сланца – материала, содержащего фрагменты лавы древнейших вулканов. В России известнейший действующий вулкан Ключевская Сопка расположен на востоке Камчатки и является самым высоким активным вулканом на Евразийском материке, его возраст – 7000 лет, именно ему, как природному феномену России и посвящен телефон Volcano. В дизайне телефона необычный фактурный материал дополнен золотыми "трещинами", изображающими огненные прожилки пылающей лавы.

Каждый из дизайнов увенчан драгоценным элементом, говорящим о принадлежности всех этих богатств одной стране – Гербом России из белого или желтого золота. Стоимость устройств – от 212 000 руб. Создатели открывают продажи вместе с официальным магазином Apple.