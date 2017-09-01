Ученые превратили iPhone в электробритву

Японские ученые разработали небольшую электробритву, которая присоединяется к iPhone через Lightning-коннектор и работает на энергии телефона. Цена карманной бритвы – девять долларов.

Разработчики Thanko презентовали новинку в интернете. Пока станок доступен только в Японии и только с одним лезвием, так что бритва не подойдет обладателям густой и жесткой щетины, предупреждает "РИА ФАН" .Новый гаджет вызвал противоречивые реакции в Сети. Кто-то уверен, что это изобретение отлично подойдет путешественникам и деловым людям, которые всегда испытывают нехватку времени и места. Другие эксперты считают, что пользователь электробритвы намучается с вытряхиванием сбритой щетины из динамиков и микрофона дорогого смартфона.

Японцы славятся в интернете своими странными изобретениями. Там, например, пользуются огромной популярность искусственные клыки, от которых без ума японки. Они готовы тратить не одну сотню долларов на косметические накладки на зубы.

Помимо этого, успехом в стране восходящего солнца пользуются подставки под подбородок в человеческий рост. Они нужны, чтобы с комфортом спать в метро. Японцы известные трудоголики, поэтому от усталости могут заснуть где угодно.

Кроме пристрастия к работе, жители страны славятся аккуратизмом и склонностью к чистоте. Для поддержания порядка японцы приспосабливают самые необычные вещи обихода. Так, популярностью пользуется костюм для маленьких детей, которые еще не имеют ходить. Это обычный комбинезон, но вся передняя его часть выполнена из материала для швабр. Ребенок ползает по дому и одновременно чистит его.