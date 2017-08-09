Apple разочаровал фанатов iPhone

Аналитик компании KGI Минг-Чи Куо предположил, что новый iPhone лишится одной из самых популярных расцветок – "розовое золото". Следует признать, что прогнозы аналитика насчет новинок Apple неоднократно сбывались.

Как считает аналитик компании KGI Минг-Чи Куо, новый смартфон будет представлен лишь в черном, серебристом и золотом корпусах. В своем прогнозе признанный эксперт ссылается на неназванные источники в производственной цепочке производства популярных смартфонов. Причина, по которой Apple так разочарует фанатов, не называется.

Ранее в сеть были слиты фотографии очередной новинки от Apple, которые раздосадовали поклонников iPhone. Как и предсказывалось ранее, телефон действительно получит безрамочный экран. При этом на смартфоне отсутствует механическая кнопка "home" и соответственно датчик отпечатков пальцев. С большой вероятностью теперь идентификация владельца будет производиться по биометрическим параметрам, вероятнее всего по лицу. Вверху телефона видны динамик и камера.

Кроме того, в коде новой прошивки от Apple энтузиасты нашли подтверждение слухам, что новый iPhone 8 будет уметь распознавать лица. Технология Pearl ID сменит устаревшую – уже так ее можно называть – Touch ID. Строка кода "com.accessibility.resting.pearl.unlock" скорее всего указывает на возможность разблокировки нового iPhone, если рядом появится владелец аппарата. Если же к телефону приблизится незнакомец, смартфон будет автоматически заблокирован.

Презентация нового iPhone традиционно запланирована на сентябрь. Однако эксперты поговаривают, что не удивятся, если новинка будет представлена на месяц-другой позже.