В Сеть утекли важные данные о новом iPhone

Разработчик по имени Стив Тротон-Смит поделился интересной "находкой" в новом смартфоне. Он нашел в коде прошивки информацию о биометрической аутентификации.

Это означает, что Apple действительно работает над системой для распознавания лиц, которая может быть использована в новом iPhone вместо сканера отпечатков пальцев Touch ID.

Разработчик Гильермо Рэмбо нашел схематичное изображение фронтальной панели iPhone 8. Судя по всему, рамок вокруг экрана практически не будет. Кроме того, на изображении нет кнопки Home со сканером отпечатков пальцев.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ