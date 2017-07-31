В Сеть утекли важные данные о новом iPhone
Разработчик по имени Стив Тротон-Смит поделился интересной "находкой" в новом смартфоне. Он нашел в коде прошивки информацию о биометрической аутентификации.
Это означает, что Apple действительно работает над системой для распознавания лиц, которая может быть использована в новом iPhone вместо сканера отпечатков пальцев Touch ID.
Разработчик Гильермо Рэмбо нашел схематичное изображение фронтальной панели iPhone 8. Судя по всему, рамок вокруг экрана практически не будет. Кроме того, на изображении нет кнопки Home со сканером отпечатков пальцев.
I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ— Steve T-S (@stroughtonsmith) 31 июля 2017 г.
Отметим, на прошлой неделе Apple выпустила первый бид прошивки для умной колонки HomePod. Через несколько дней сторонние разработчики сообщили, что обнаружили в коде прошивки информацию о грядущем флагманском смартфоне компании Apple.
Me too. New bezel-less form factor as well pic.twitter.com/Y0RrSOk2OO— Guilherme Rambo (@_inside) 31 июля 2017 г.
Как писали Dni.Ru, Роскачество совместно с Международной ассоциацией потребительских испытаний и исследований качества товаров протестировали продаваемые в России смартфоны. Проверке подверглись около 300 моделей гаджетов.
По совокупности разных параметров смартфонам присваивались рейтинги по шкале 5,5 балла. Первые четыре места по классификации Роскачества заняли аппараты Samsung.
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